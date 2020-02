EU-parlamentet vedtok onsdag med stort flertall å frede 55 infrastrukturprosjekter for gass, som jo er en fossil energikilde, på EU-kommisjonens liste over prioriterte grensekryssende infrastruktur for energi.

Prosjekter underlagt EUs Trans-European Network-Energy-bestemmelser vedtatt i 2013 får lettere saksbehandling og kan søke om EU-støtte til finansieringen.

Det er for øvrig samme liste også Norges omstridte elkabel-prosjekt Northconnect står på.

EU-parlamentet behandlet et forslag fra De Grønne om å avvise Kommisjonens liste fordi den trass i parlamentsvedtaket om at det er klimakrise, åpner for investeringer i gassinfrastruktur som kan ha levetid så langt fram som 2050 og senere.



Forslaget om å skrote Kommisjonens liste falt med 443 mot 169 stemmer. De fleste partigruppene var splittet i avstemningen. For utsiktene for norsk gasseksport kan utfallet være en gladnyhet.

Klimavennlig gass?



Gasskraft er omstridt i en tid da klimautslippene må ned.

Det internasjonale energibyrået IEA offentliggjorde tirsdag sin rapport om utviklingen av verdens klimarelaterte utslipp i 2019.

Der skriver IEA at omlegging fra kull- til gasskraft i EU er årsak til store reduksjoner i klimautslipp.

ABC Nyheter har tidligere skrevet om tyske og polske klimaforkjempere som mener gass er en del av løsningen, fordi forbrenning av gass gir betydelig mindre karbonutslipp enn av kull.

Miljøbevegelsen avviser derimot gass som en fornuftig overgang til en renere verden, og hevder at EUs klimastrategi innebærer at Norge må regne med stor nedgang i sin gasseksport til EU.

– Ikke tid til å gå via gass



I EU raser organisasjoner som klimanettverket CAN mot EU-parlamentets avgjørelse onsdag.

– Den europeiske klimaplanen, European Green Deal, gjør at vi ikke kan akseptere åpning for gassinfrastruktur på denne lista, som kan gi tilgang til offentlige EU midler, sier CANs koordinator for gass i Europa, Esther Bollendorff, til ABC Nyheter.

– EU-parlamentets flertall åpner for å investere i infrastruktur som har levetid etter 2030, til og med etter 2050. EU-kommisjonens forslag kommer blant annet som følge av innspill fra gassindustrien selv, legger hun til.

– Hva sier du til at rapport fra energibyrået IEA om verdens klimagassutslipp i 2019 oppsummerer at framvekst av gasskraft på bekostning av kullkraft ga store forbedringer i EU?

– Det er sant at dersom du erstatter kull med gass, reduserer du utslippene. Men også gass er en fossil energikilde og er knyttet til metanutslipp. Vi har ikke tid til å erstatte en fossil energikilde med en annen fossil energikilde, svarer Bollendorff.

Energibyrået Acer skeptisk til gass

EUs energibyrå Acer er kritisk til metodene Kommisjonen har brukt for å vurdere klimavirkningen av ytterligere utbygging av infrastruktur for gass i denne 4. lista over prioriterte energiinfrastruktur-prosjekter, PCI.

«I praksis kan det å foreta et riktig eller galt valg nå ha varig virkning på kvaliteten og relevansen av EUs gassinfrastruktur ... og kan lette eller hemme oppnåelsen av EUs klimamålsettinger på lang sikt.», skriver Acer blant annet (ABC Nyheters oversettelse fra engelsk).

Acer konkluderer med å la nåde gå for rett denne gang, men oppfordrer Kommisjonen til raskt å utarbeide bedre metoder for framtidige vurderinger.