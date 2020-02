Sanders erklærer seier

Senator Bernie Sanders erklærer seier i nominasjonsvalget i Demokratenes primærvalg i New Hampshire tirsdag kveld.

Sanders har en knapp ledelse foran den tidligere ordføreren Pete Buttigieg. Amy Klobuchar er på tredjeplass.

Samtykker til videre fengsling

Den terrorsiktede kvinnen som ble hentet fra Syria sammen med sine to små barn, samtykker til videre varetekt, opplyser forsvareren til NTB.

Den norsk-pakistanske 29-åringen som er siktet for å ha deltatt i IS, ble varetektsfengslet for fire uker etter at hun ble brakt tilbake til Norge i januar.

Yang trekker seg

Forretningsmannen Andrew Yang melder seg ut av kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat til høstens valg. Også senatoren Michael Bennet trekker seg.

– Jeg er en matte-fyr, og tallene viser at vi ikke kommer til å vinne denne kampen, sa Yang foran tilhengere i New Hampshire tirsdag.

Mann forsøkt ranet i enebolig

Med hammer knuste gjerningsmannen seg inn i eneboligen til mannen i 70-årene i Kragerø og forsøkte å rane ham med et skytevåpen. Fire personer er pågrepet.

– Han krevde å få penger av mannen. Han hadde hammeren og et pistollignende våpen, sier operasjonsleder Christian Prytz i Sørøst politidistrikt til NTB.

Smollett siktet på nytt

Skuespiller Jussie Smollett (37) er siktet på nytt etter at saken mot ham først ble frafalt i fjor. Han er anklaget for å ha diktet opp et rasistisk angrep.

Siktelsen mot 37-åringen omfatter seks punkter, blant annet for å ha løyet om et rasistisk overfall.