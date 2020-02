Trygg Trafikk advarer mot smalere og raskere motorveier

På oppdrag fra det da Frp-styrte Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen utredet mulighetene for flere og smalere firefelts motorveier. Konklusjonen er at slike veier også kan bygges på veier med en trafikkbelastning ned mot 6.000 biler i døgnet, halvparten av det som er kravet. Det åpnes også for å bygge smalere firefelts motorveier med fartsgrense 110, fra dagens 23 meter til 20 eller 20,5 meter.

I et høringsbrev reagerer Trygg Trafikk på konklusjonen, og de protesterer mot planene, melder VG. De ber den nye samferdselsministeren, KrFs Knut Arild Hareide, om å skrinlegge hele planen.

– Vi vet at fart er og alltid har vært den største og viktigste årsaken til de alvorligste trafikkulykkene. Vi må få kontroll på farten på norske veier, sier direktør Jan Johansen til avisen.

I utredningen går det fram at Statens vegvesen bekrefter at flere motorveier med høyere fartsgrense vil gi flere ulykker.

Hareide svarer via sin presseavdeling at det jobbes med saken i departementet og at det for tidlig å si når en konklusjon vil være klar.