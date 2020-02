Strid i Frelsesarmeen om likekjønnet vigsel

Det skriver Vårt Land.

Rett før jul ble den private Facebook-gruppen med navnet «For en åpen og inkluderende Frelsesarmé» opprettet. Den 30. desember ble en annen privat Facebook-gruppe startet kalt «Én Frelsesarmé – med kjærlighet til sannheten»

Medlemmene av den første gruppen «ønsker at Frelsesarmeen skal være åpen og inkluderende overfor alle mennesker, uansett kjønn eller seksuell legning». Den andre gruppen er for folk som mener Frelsesarmeen ikke kan «leve med delt syn i saker som eksempelvis samkjønnede relasjoner, samboerskap og abort».

Marta Maria Espeseth er leder for frelsesarmékorpsene i Gol og Fagernes og sitter i Frelsesarmeens etiske råd. Hun uttaler seg på vegne av gruppen «For en åpen og inkluderende Frelsesarmé», og ønsker at Frelsesarmeen skal endre regelverket, slik at homofile par kan bli soldater og offiserer.

Administratorene av Facebook-gruppen «Én Frelsesarmé – med kjærlighet til sannheten» har ikke ønsket å uttale seg, skriver avisen.

I en tekstmelding til Vårt Land skriver nestleder i Frelsesarmeen i Norge, Bente S. Gundersen, at det i Frelsesarmeen er høyt under taket for ulike ståsteder.

– Da er det ikke unaturlig at det dukker opp ulike fora for meningsutveksling, og vi er glade for alle utvekslinger hvor vi ser respekt for hverandre uavhengig av synspunkter. Vi ønsker en samtale som ikke polariserer, men som belyser godt og øker forståelsen for hvordan vi kan leve med uenighet, uttaler nestlederen.