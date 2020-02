Pochettino: – Ville elsket å jobbe i Premier League igjen

Argentineren fikk sparken i Tottenham i november i fjor. Siden har han hatt pause fra fotballen og brukt tiden på litt etterlengtet ferie.

Samtidig har 47-åringen vært koblet til en rekke klubber. Nå innrømmer Pochettino at det frister med et managercomeback og gjerne i England.

– For å være ærlig ville jeg elsket å jobbe i Premier League. Det kommer til å bli vanskelig, det vet jeg, og akkurat nå handler det om å vente og se. Så får vi se hva som skjer, sier han i Sky Sports-podcasten In The Pink.

– Jeg er klar for en ny utfordring. Jeg har troen på at den neste utfordringen vil bli fantastisk, fortsetter den tidligere Tottenham-sjefen.

De siste månedene har han brukt minimalt med energi på alle ryktene som har svirret rundt ham.

– Alle trenere aksepterer at det er rykter. Vi håndterer rykter på en naturlig måte, sier Pochettino.

Argentineren er klar på at han er stolt over det han utrettet i Tottenham. Forrige sesong ledet han klubben til mesterligafinale.

Pochettino påpeker også at han i «mange» av sesongene sine på White Hart Lane sørget for at klubben havnet foran Arsenal på tabellen.