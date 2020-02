Etterslokking etter brann i plasthall i Andebu

Samtidig jobbet politiet med å sikre området rundt den nedbrente plasthallen. Det var et bygg tilhørende Vestfold Plastindustri AS som tok fyr mandag kveld.

I bygget, hvor det ble laget plastplater og glassfiber, var det lagret farlige stoffer, og beboere i området ble bedt om å lukke dører og vinduer for å unngå eksponering for den tykke røyken som utviklet seg. Brannen oppsto ved 20-tiden, og etter vel to timer hadde brannvesenet kontroll på stedet. Slokkearbeidet fortsatte imidlertid gjennom hele natten.

– Brannvesenet er nå helt i sluttfasen, og politiet er på stedet for å trekke sperringer rundt åstedet. Nå må åstedet kjøles ned før forhåpentligvis krimtekniske eksperter kan gå inn og lete etter brannårsaken, sier operasjonsleder Jan Tore Gregersen i Sørøst politidistrikt til NTB tirsdag morgen.

Han opplyser at politiet har en formening om mulig brannårsak, men at de ikke vil kommentere dette før etterforskningen er gjennomført.

Da brannen herjet som verst, var det en sikkerhetssone på 300 meter rundt anlegget. Det var ti ansatte som arbeidet ved bedriften da brannen brøt ut, og alle ble evakuert.