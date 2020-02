Høy vannstand i Bjørvika

Flotoppen i Oslo var ventet i 19-tiden. Mandag kveld steg vannstanden på det meste 185 centimeter over sjøkartnull og over én meter over beregnet tidevann, ifølge tidevannstabellen.

Den målte vannstanden er rundt 15 centimeter lavere enn prognosene. Stormfloen mandag kveld førte til stengte broer og oversvømte parkbenker.

Etter klokka 19 sank vannstanden noe igjen.