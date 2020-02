Elleve personer evakuert etter stor rekkehusbrann

Brannen spredte seg svært raskt gjennom loftet i bygget, ifølge vakthavende brannsjef Einar Flogeland i Vestfold.

– Dessverre har alt i leilighetene gått tapt. Brannmannskapene maktet heldigvis å stoppe spredning til de to rekkehusene på hver side av de seks leilighetene, sier Flogeland.

Rekkehuset som brant, ligger i Skogveien på Barkåker i Tønsberg. Melding om brannen kom klokka 9.23 mandag.

Ingen ble skadd

Alle beboerne er gjort rede for, og elleve personer ble evakuert. En person fikk i seg røyk, ifølge politiet. Publikum ble bedt om å holde avstand på grunn av den kraftige røyken på stedet.

Brannmannskaper bruker lift for å etterslokke. Røykdykkere har gjennomført søk i bygget og skal foreta ytterligere søk i leilighetene hvor det ikke er fare for ras. Taket i fem av leilighetene raste sammen.

– På grunn av at taket raste tidlig, ligger rester fra dette slik at det for øyeblikket hindrer atkomst, sier Flogeland.

Vinduene sprakk i nabobygg

Det er to rekkehus på hver side av bygget som brant.

– I nabobygget har det vært så varmt at det første laget av vinduet har sprukket, men vi kom i tide og fikk stoppet faren for spredning, sier Flogeland.

Brannvesenet opplyste først at det brant i fem av seks leiligheter, men i 10-tiden var også den siste leiligheten i full fyr.