Varsel om ekstremvær – flytrafikken lammet i Nord-Norge

Aldri tidligere har Widerøe måttet kansellere avganger på grunn av lavt lufttrykk.

– Jeg har snakket med erfarne piloter hos oss. De har aldri opplevd dette tidligere, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli til NTB.

Ved 9-tiden mandag var det 23 kansellerte flyavganger ved Bodø Lufthavn. I tillegg er det innstillinger ved en rekke andre flyplasser på Helgeland. Blant annet er fly som skal videre nordover og til Trondheim, rammet.

Startet i vest

Problemene startet på Vestlandet i 19.30-tiden søndag kveld. Tidlig mandag morgen ble avganger på Røros kansellert, og lufttrykket ligger i morgentimene over Helgeland.

Utover mandag beveger lufttrykket seg nordover mot Bodø og Tromsø, og dermed forflytter også problemene med flytrafikken seg.

Solli understreker at det tar tid å få i gang en normal trafikk igjen fordi både fly og besetning i mange tilfeller er på feil plass.

– Det har begynt å stabilisere seg på Vestlandet, men at det blir verre utfordringer gjennom hele dagen, er vi ikke i tvil om, sier Solli.

Widerøe innstiller flere flygninger i Nordland på grunn av for lavt lufttrykk i Nord-Norge. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Gjelder Widerøes minste fly

Innstillingene gjelder kun Widerøes minste flytype Dash 8 fordi disse flyene ikke er sertifisert for å fly i så lavt lufttrykk.

Lufttrykket spiller blant annet inn når flyene skal landet. Pilotene stiller da inn flyets instrumenter etter en rekke værforhold, deriblant lufttrykket, for å måle hvor langt unna bakken flyet er.

– Dette er kritisk for å ivareta sikkerheten. Derfor opererer vi ikke nå, sier hun.

Solli beklager til de rammede passasjerene.

– Vi er lei oss for at passasjerene rammes og vet det blant annet er viktige legeavtaler som skal nås og studenter som skal hjem etter helga.

Rammede reisende blir kontaktet via sms, eller direkte fra flyplassene.

Fortsatt forsinkelser

Lufttrykket har beveget seg vekk fra Vestlandet, men mandag morgen var det fortsatt innstillinger eller forsinkelser i Førde, Sandane i Gloppen og Sogndal, ifølge NRK.

Hos SAS er det til sammen 34 innstilte avganger mandag morgen.

– Cirka halvparten av disse skyldes teknikk, den andre halvparten skyldes været, opplyser selskapets pressetalsmann Kristian de Place Gamborg Hansen til Dagbladet.

Seinere mandag ventes ekstremværet Elsa å slå inn over Agder, Vestland og Møre og Romsdal.

– Vi regner med at trafikken blir påvirket, sier Hansen.

Stengte veier

Vegtrafikksentralen for Vestlandet sendte mandag morgen ut varsel om flere stengte fjelloverganger. Riksvei 7 over Hardangervidda var stengt og det samme gjelder riksvei 13 Vikafjellet der det vil bli tatt ny vurdering mandag klokka 10.

Fylkesvei 50 Hol – Aurland er stengt mens riksvei 52 over Hemsedal er åpen. På E134 over Haukeli ble det tidig mandag morgen kjørt kolonne, mens det over E16 Filefjell var åpent for trafikk. Fylkesvei 53 Tyin – Årdal var derimot stengt for trafikk.

Slik så det ut på Rv13 over Vikafjellet mandag morgen. Foto: Statens Vegvesen

E6 over Dovrefjell ble like før midnatt åpnet igjen etter at veien tidligere søndag ble stengt på grunn av uværet. Klokka 3.45 ble også ferjeforbindelsen Moss – Horten åpnet etter at værforholdene i Oslofjorden tvang selskapet til å innstille avgangene søndag.

Stormflo langs kysten



Samtidig med de krevende forholdene i fjellene, har Meteorologisk institutt varslet om stormflo langs kysten fra Agder og opp til grensa ved Trøndelag.

– Mandag ettermiddag og natt til tirsdag er det ventet ekstremt høy vannstand, estimert 85–100 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Unngå ferdsel i strandsonen. Vurder å ta båten opp på land og sikre løse gjenstander inne i naust og i strandsonen. Oversvømmelser mange steder og fare for større ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen, skriver meteorologene på Yr.

Ekstemværet Elsa vil gjøre seg gjeldende langs hele kysten av #Norge mandag og tirsdag. Ekstremt høy vannstand, rødt nivå, er ventet på Vestlandet og i Agder. Svært høy vannstand, oransje nivå, er ventet i resten av landet. Hold deg oppdatert på https://t.co/sb4X9as5HV pic.twitter.com/iT8We3w2LC — Meteorologene (@Meteorologene) February 9, 2020

Fare for snøras

Fra Telemark og oppover langs Vestlandet er det videre varslet om ekstrem fare for snøras. Kraftig vind og fokksnø ventes å danne seg, med fare for at det lett kan rase.

– Komplekse forhold, vær svært forsiktig. Skred løses lettest ut der snødekket er tynt og over konvekse formasjoner. Fjernutløsning fra slakere terreng er mulig, skriver varslersiden Varsom om de ventede forholdene i Jotunheimen.

Varer til tirsdag

Varslet viser at det ventede ekstremværet først vil ramme i sør før det flytter seg nordover. Først ut på tirsdag vil vannmassene trekke seg tilbake fra Nordmøre.

Ekstremværet, som i Norge altså har fått navnet Elsa, går i England under navnet «Ciara». Statsmeteorolog Kristian Gislefoss sier årsaken til uværet, som preger hele Nord-Europa, er et lavtrykk ved Island.

Årsaken til stormfloa er fullmåne, kombinert med at den astronomiske vannstanden er høy og et kraftig lavtrykk.