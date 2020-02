NHO-rapport: 130.000 nye arbeidsplasser i industrien før 2050

I arbeidet med rapporten har Sintef bedt ulike bransjer om å anslå framtidens arbeidsmarked, dersom FNs bærekraftmål skal følges fram mot 2050, skriver Klassekampen.

Forskerne mener at det er havvind som har det største potensialet til å utvikle nye arbeidsplasser, med hele 50.000 nye jobber.

Karbonfangst- og lagring kan gi mellom 30.000 og 40.000 nye arbeidsplasser, mens batteriproduksjon og arbeidsplasser innen gruvedrift og mineraler kan vokse med henholdsvis 15.000 og 5.000 nye årsverk, ifølge rapporten.

I tillegg mener forskerne at dersom leverandørindustrien lykkes med digitalisering, kan bransjen vokse med 30.000 arbeidsplasser.

Utfordringen er at arbeidsplassene i fornybar-industrien ikke er like lønnsomme som i de rundt 60.000 årsverkene i dagens oljeindustri, ifølge rapporten.

– Skal for eksempel halvparten av dem erstattes, må vi skape 300.000 nye arbeidsplasser for å tjene like mye, sier ansvarlig for rapporten, forskningsleder Petter Støa ved Sintef, til Klassekampen.