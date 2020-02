Rødt kan skrote sluttdato for oljenæringen

– Skal Rødt få gjennomslag, må politikken være mulig og gjennomførbar, sier Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen til Klassekampen.

I helga gikk startskuddet for arbeidet med Rødts programarbeid for stortingsvalget i 2021. Lederen for programkomiteen og nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, åpner for at komiteen kan gå inn for å skrote dagens sluttdato for norsk oljeindustri, for slik å øke tilliten hos fagorganiserte i industrien.

Dagens Rødt-program sier at minst 90 prosent av utvinningen av norsk olje og gass skal stanses innen 2030.

Rødt har i dag flere tillitsvalgte med bakgrunn fra fagbevegelsen. Målet må være å mobilisere enda flere, mener Martinussen.

– Dette er så viktig for Norge at Rødt må utarbeide god og gjennomførbar politikk på dette feltet. For meg er det viktigste at vi har behov for en planlagt og styrt omstilling av norsk økonomi som både tar innover seg alvoret i klimakrisen, men som også gjør at vi får med oss arbeidere og lokalsamfunn som i dag er avhengige av oljenæringen, sier hun.