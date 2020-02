Rødt stormflovarsel: Rekordhøy vannstand ventes flere steder

Det ventes ekstremt høy vannstand langs kysten, og det er også utstedt oransje farevarsel fra svenskegrensa til Agder, i Trøndelag og langs kysten i Nord-Norge. Meteorologisk institutt venter høyere vannstand enn under ekstremværet Didrik i januar.

I Agder ventes det å bli mellom 85 og 100 centimeter over den vanlige tidevannshøyden. På Vestlandet sør for Stad og i Møre og Romsdal vil vannet stige 80 til 100 centimeter over normalen.

Vannstanden er ventet å være høyest mandag kveld og natt til tirsdag, og folk oppfordres til å sikre båtene sine og fjerne gjenstander som kan ta skade av vannet.

Kan bli rekord i Stavanger

– Vi kan komme opp i verdier sør for Stad vi sjelden har sett – opp mot én meter mer enn det som er angitt i tidevannstabellen, sa Geir Ottar Fagerli ved Meteorologisk institutt til Aftenposten søndag.

I Stavanger ligger det an til rekord, og prognosene sier at vannstanden vil stige 191 centimeter, som er 96 centimeter over beregnet tidevann.

I Måløy i Vestland fylke vil vannstanden ved midnatt natt til tirsdag stige hele 293 centimeter, ifølge tidevannstabellen. Det vil i så fall slå rekorden på 282 centimeter fra januar 1993.

Mens i Ålesund og Kristiansund i Møre og Romsdal vil vannstanden stige med henholdsvis 307 og 323 centimeter natt til tirsdag og tirsdag formiddag, ifølge prognosene.

Meteorologene varsler om ekstrem høy vannstand i Rogaland. Vannstanden i vågen i Stavanger kan stige over kaikanten. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Skadeforebygging i Bergen

I Bergen er det en fare for at vannet vil flomme inn over Bryggen. I Vestlands-hovedstaden har brannvesenet allerede begynt arbeidet for å begrense skadene.

– Vi har litt tid, men det er begrenset hvor mye vi kan stoppe. Det er tross alt havet som kommer inn her, men vi gjør alt vi kan for å beskytte og redde verdier, sier innsatsleder Jan Aase til NRK.

Ekstremværet, som i Norge altså har fått navnet Elsa, går i England under navnet «Ciara». Statsmeteorolog Kristian Gislefoss sier årsaken til uværet, som preger hele Nord-Europa, er et lavtrykk ved Island.

Årsaken til stormfloa er fullmåne, kombinert med at den astronomiske vannstanden er høy og et kraftig lavtrykk.

Dmitrij Gordejev og sønnen Daniel på fem år i sjøsprøyt og regn ved ferjekaia i Moss søndag ettermiddag. I bakgrunnen ligger en av ferjene som ble innstilt på ruten mellom Horten Moss. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Store problemer i Nord-Europa

I Storbritannia ble flere titalls flyavganger innstilt, og en rekke togselskaper oppfordret folk til å holde seg hjemme. Her har uværet fått navnet Ciara.

I Skottland ble tre mennesker skadd da taket på en pub brøt sammen i kraftige vindkast, og britiske meteorologer melder om vindkast opp mot 36 meter i sekundet.

Det meldes også om oversvømte veier og bygninger, og myndighetene ber folk passe seg for flygende gjenstander og høye bølger langs kysten.

I Irland har oversvømmelsene ført til strømbrudd, og rundt 10.000 husstander var søndag rammet, ifølge kringkasteren RTE.

Dronning Elizabeth måtte avlyse deltakelsen på en gudstjeneste i Sandringham på grunn av uværet. Årsaken var bekymring for sikkerheten til de mange som pleier å stille opp for å få et glimt av dronningen når hun er ute i offentligheten.

A66 ved Bowes nord i England ble oversvømt søndag, men var fortsatt åpen for trafikk. Foto: Owen Humphreys / PA via AP / NTB scanpix

Trafikkproblemer

Tyskland har døpt uværet Sabine, og også der frykter myndighetene at fallende trær skal skape store problemer for bil- og togtrafikken.

Jernbaneselskapet Deutsche Bahn har innstilt flere avganger, og ved de travle flyplassene i Frankfurt, Hamburg, Berlin og Köln har det vært et stort antall innstilte avganger.

Uværet har også rammet Belgia hardt og ved flyplassene i Brussel var 60 avganger innstilt søndag.

– Forsinkelser og innstillinger av fly fra og til Brussel må påregnes, heter det i en kunngjøring fra flyplassen.

I Nederland ble alle fotballkamper avlyst søndag, og flyeselskapet KLM innstilte 120 europeiske flygninger fra Schiphol som en forholdsregel.

Problemer i Danmark

Danske meteorologer varslet kuling med vindkast opp mot storm og kanskje også orkan søndag ettermiddag og kveld, og også der ble tog- og flyavganger kansellert.

SAS har blant annet innstilt flere avganger fra Kastrup søndag.

Veimyndighetene i Danmark advarer også bilister mot å krysse de største bruene, og søndag kveld ble Øresundbroen stengt i begge retninger.

Store kjøretøy frarådes også å kjøre over Storebæltsbroen søndag ettermiddag og kveld.

Uvær førte søndag til innstilte tog, ferjer og fly i Storbritannia. Dette bildet er fra Newhaven sørøst i England. Foto: PA / AP / NTB scanpix

Høy vannstand

Svenske meteorologer varsler kraftig regn og vind søndag ettermiddag og kveld, og advarer blant annet mot høy vannstand i Bottenhavet.

Tog- og ferjeavganger er innstilt også i Sverige, og den kraftige vinden har ført til et stort antall innstillinger på Arlanda.

Også i Norge har det vært et stort antall flyinnstillinger, stengte fjelloverganger og innstilte ferjeavganger.