Rødt stormflovarsel langs store deler av kysten mandag

Det ventes ekstremt høy vannstand langs kysten, og det er også utstedt oransje farevarsel fra svenskegrensa til Agder, i Trøndelag og langs kysten i Nord-Norge. Meteorologisk institutt venter høyere vannstand enn under ekstremværet Didrik i januar.

I Agder ventes det å bli mellom 85 og 100 centimeter over den vanlige tidevannshøyden. På Vestlandet sør for Stad og i Møre og Romsdal vil vannet stige 80 til 100 centimeter over normalen.

Vannstanden er ventet å være høyest mandag kveld og natt til tirsdag, og folk oppfordres til å sikre båtene sine og fjerne gjenstander som kan ta skade av vannet.

– Vi kan komme opp i verdier sør for Stad vi sjelden har sett – opp mot én meter mer enn det som er angitt i tidevannstabellen , sa Geir Ottar Fagerli ved Meteorologisk institutt til Aftenposten søndag.

– Konsekvensen kan bli at bygninger ved kyststripen kan få vanninntrengning og skader.

🟥 Ekstremværet Elsa: Det er nå sendt ut varsel om ekstremt høy vannstand, rødt nivå, for Møre og Romsdal, Vestlandet sør for Stad og Agder. Les artikkel her: https://t.co/TjMYaCb3N0 #Norge pic.twitter.com/Y8yw4AVhNb — Meteorologene (@Meteorologene) February 9, 2020

I Bergen har brannvesenet begynt arbeidet for å begrense skadene.

– Vi har litt tid, men det er begrenset hvor mye vi kan stoppe. Det er tross alt havet som kommer inn her, men vi gjør alt vi kan for å beskytte og redde verdier, sier innsatsleder Jan Aase til NRK.

Ekstremværet, som i Norge altså har fått navnet Elsa, går i England under navnet «Ciara». Statsmeteorolog Kristian Gislefoss sier årsaken til uværet, som preger hele Nord-Europa, er et lavtrykk ved Island.

Sjekk været der du bor

Varsler full storm i Fredrikstad

Det blåser opp østafjells søndag. Flere steder vil det være vindkast opp mot 30 meter i sekundet, og enkelte steder kan få opp til 80 millimeter nedbør.

Meteorologisk institutt har utstedt gult farevarsel flere steder på sør- og østlandet.

– Vinden kommer fra sør, så av erfaring blir det ikke like kraftige vindkast nord for Mjøsa. Men i høyden vil du merke det kjempegodt i dag, uansett hvor du er. Når det gjelder lavlandet er det stort sett snakk om Viken, Oslo, Telemark og Agder, sier vakthavende statsmeteorolog Kristian Gislefoss til NTB.

VIDEO: Stormen feier over Vestlandet – fjelloverganger stengt og ferjer innstilt

I Østfold vil det være utstedt gult farevarsel helt fram til 22 søndag kveld, mens vinden vil avta tidligere de andre stedene.

– I Fredrikstad vil vinden ta seg opp i timene mot lunsj og holde seg ut mot ettermiddagen. Den vil først minke i styrke etter klokka 21 i kveld, og vi vil se vindkast på 25–27 meter i sekundet, sier Gislefoss.

I Oslo søndag morgen blåser det mellom 7 og 8 meter i sekundet, men utover dagen vil snittvinden komme opp i 10–12 meter per sekund, noe som vil gi vindkast opp til 20 meter per sekund.

Mye nedbør i Oslo

Lenger sør vil det bli mye nedbør. Mens man i Oslo-området vil få 20–30 millimeter søndag, vil det enkelte steder lenger sør bli mellom 60 og 80 millimeter nedbør.

– I Kristiansand får man nok en 60–80 millimeter, fordi de ligger så langt ute på kysten. Beveger man seg noen mil lenger inn i landet, er tallet vesentlig høyere, ifølge Gislefoss.

Han legger til at sørlandshovedstaden vil få vindkast på opp til 25 meter i sekundet.

– I Arendal blir det litt det samme. Snittvinden vil ligge på rundt 15 meter i sekundet, så vindkastene kan komme opp i 20–25 meter i sekundet. Nedbørsmengden vil være mindre, nærmere 40–45 millimeter.

I dag vil man merke vindkastene mange steder #Østafjells . Vi har sendt ut gult farevarsel og de kraftigste vindkastene vil komme opp i 20-25 m/s. pic.twitter.com/WdX17oQWnD — Meteorologene (@Meteorologene) February 9, 2020

Tusenvis rammet av strømbrudd i sør og øst

Flere tusen ble søndag rammet av strømbrudd på grunn av uværet som herjer østafjells.

Flest ble rammet av uværet i Vestfold og Telemark, der totalt 2.380 på det meste var uten strøm, fordelt på åtte kommuner.

– Det er relatert til den veldig kraftige vinden i området. Vi har nå bemannet opp på driftssentralen, der feilrettingen ledes fra, og vi kaller ut ekstra ressurser etter hvert som det er behov. Vi frykter at det kommer mer utover dagen. Vi må nok belage oss på mer utfall, og folk må stå på utover, opplyser kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes i Skagerrak Nett.

Han oppfordrer publikum til å holde seg unna veltede høyspentledninger.

– Om man kommer i kontakt med høyspentledningene medfører det livsfare, sier han.

Uvær stanser trafikken over Dovrefjell

Europavei 6 over Dovrefjell er stengt på grunn av uværet, som herjer i Sør-Norge.

Vegtrafikksentralen la ut meldingen like før klokka 12 søndag.

Også fylkesvei 27 Venabygdsfjellet i Innlandet er stengt på grunn av uvær. Dessuten ble ferja mellom Moss og Horten innstilt søndag formiddag.

Det er de siste av en rekke meldinger fra Trafikksentralen om stengte veier i Sør-Norge og innstilt ferjetrafikk.

– I dag vil man merke vindkastene mange steder Østafjells. Vi har sendt ut gult farevarsel og de kraftigste vindkastene vil komme opp i 20–25 m/s, meldte Meteorologisk institutt på Twitter søndag morgen.

På søndag blir det vått i #Agder , #Rogaland og #Hordaland . Vi har sendt ut gult farevarsel for nedbør. Det vil regne fra seint natt til søndag, og på 12 timer kan det komme opp mot 80 millimeter regn pic.twitter.com/3hIM25bUbS — Meteorologene (@Meteorologene) February 8, 2020

Veltede trær

De mulige konsekvensene av uværet er mange.

– Det som kan skje er at du kan risikere at det blir innstilte fergesamband. Det avgjør de selv. Vi skal heller ikke se bort ifra at et eller annet tre kan falle, og faller det feil, kan strømmen gå, sier Gislefoss.

Søndag morgen har det kommet inn flere meldinger om trær som har falt ut i veibanen, blant annet på E6 i Oppdal i Trøndelag og på E18 ved Sandefjord.

Lavtrykket Ciara

Årsaken til uværet er et lavtrykk ved Island.

– Det er et veldig kraftig lavtrykk ved Island som lager disse problemene. Det er faktisk det kraftigste lavtrykket til nå denne vinteren, sier Gislefoss.

Ifølge meteorologen hadde vi fått mer vind, om lavtrykket lå nærmere Norge.

– Men vi ligger på en måte midt i smørøyet når det kommer til nedbør. Dette lavtrykket påvirker hele Nord-Europa. Britene har til og med gitt det et navn, Ciara.