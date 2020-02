Color Line kanseller ti ferjeavganger til Danmark og Sverige på grunn av uvær

Den siste ferjeavgangen forlot terminalen i Kristiansand klokka 7.30 søndag morgen, skriver NRK.

Ifølge informasjonsdirektør Helge Otto Mathisen i Color Line kan tusenvis være rammet av kanselleringene.

– Det er klart det er flere tusen som blir berørt, sier han til NTB.

Han legger til at det er snakk om rundt 6.000.

– Det er helg og mange reisende. Mesteparten av dem skulle til Danmark, der vi har to skip.

Passasjerene får refundert billetten og mulighet til å booke om. Selskapet arbeider nå med å informere alle som skulle reise.

Av de ti avgangene, er seks mellom Sandefjord og Strømstad, to mellom Kristiansand og Hirtshals og to mellom Larvik og Hirtshals, viser oversikten på selskapets nettsider.

Den planlagte avgangen fra Larvik til Hirtshals 12.45 søndag er flyttet til 7.30 mandag.

– Veldig kraftig lavtrykk ved Island

Årsaken til uværet er et lavtrykk ved Island.

– Det er et veldig kraftig lavtrykk ved Island som lager disse problemene. Det er faktisk det kraftigste lavtrykket til nå denne vinteren, sier Gislefoss.

Ifølge meteorologen hadde vi fått mer vind, om lavtrykket lå nærmere Norge.

– Men vi ligger på en måte midt i smørøyet når det kommer til nedbør. Dette lavtrykket påvirker hele Nord-Europa. Britene har til og med gitt det et navn, Ciara.

Sjekk været der du bor

Saken oppdateres

I dag vil man merke vindkastene mange steder #Østafjells . Vi har sendt ut gult farevarsel og de kraftigste vindkastene vil komme opp i 20-25 m/s. pic.twitter.com/WdX17oQWnD — Meteorologene (@Meteorologene) February 9, 2020

Varsler full storm i Fredrikstad

Det blåser opp østafjells søndag. Flere steder vil det være vindkast opp mot 30 meter i sekundet, og enkelte steder kan få opp til 80 millimeter nedbør.

Meteorologisk institutt har utstedt gult farevarsel flere steder på sør- og østlandet.

– Vinden kommer fra sør, så av erfaring blir det ikke like kraftige vindkast nord for Mjøsa. Men i høyden vil du merke det kjempegodt i dag, uansett hvor du er. Når det gjelder lavlandet er det stort sett snakk om Viken, Oslo, Telemark og Agder, sier vakthavende statsmeteorolog Kristian Gislefoss til NTB.

I Østfold vil det være utstedt gult farevarsel helt fram til 22 søndag kveld, mens vinden vil avta tidligere de andre stedene.

– I Fredrikstad vil vinden ta seg opp i timene mot lunsj og holde seg ut mot ettermiddagen. Den vil først minke i styrke etter klokka 21 i kveld, og vi vil se vindkast på 25–27 meter i sekundet, sier Gislefoss.

I Oslo søndag morgen blåser det mellom 7 og 8 meter i sekundet, men utover dagen vil snittvinden komme opp i 10–12 meter per sekund, noe som vil gi vindkast opp til 20 meter per sekund.

VIDEO: Stormen feier over Vestlandet – fjelloverganger stengt og ferjer innstilt

Uvær stanser trafikken over Dovrefjell



Europavei 6 over Dovrefjell er stengt på grunn av uværet, som herjer i Sør-Norge.

Vegtrafikksentralen la ut meldingen like før klokka 12 søndag.

Også fylkesvei 27 Venabygdsfjellet i Innlandet er stengt på grunn av uvær. Dessuten ble ferja mellom Moss og Horten innstilt søndag formiddag.

Det er de siste av en rekke meldinger fra Trafikksentralen om stengte veier i Sør-Norge og innstilt ferjetrafikk.

– I dag vil man merke vindkastene mange steder Østafjells. Vi har sendt ut gult farevarsel og de kraftigste vindkastene vil komme opp i 20–25 m/s, meldte Meteorologisk institutt på Twitter søndag morgen.

🟥 Ekstremværet Elsa: Det er nå sendt ut varsel om ekstremt høy vannstand, rødt nivå, for Møre og Romsdal, Vestlandet sør for Stad og Agder. Les artikkel her: https://t.co/TjMYaCb3N0 #Norge pic.twitter.com/Y8yw4AVhNb — Meteorologene (@Meteorologene) February 9, 2020

Kraftig vind og mye nedbør østafjells

Lenger sør vil det bli mye nedbør. Mens man i Oslo-området vil få 20–30 millimeter søndag, vil det enkelte steder lenger sør bli mellom 60 og 80 millimeter nedbør.

– I Kristiansand får man nok en 60–80 millimeter, fordi de ligger så langt ute på kysten. Beveger man seg noen mil lenger inn i landet, er tallet vesentlig høyere, ifølge Gislefoss.

Han legger til at sørlandshovedstaden vil få vindkast på opp til 25 meter i sekundet.

– I Arendal blir det litt det samme. Snittvinden vil ligge på rundt 15 meter i sekundet, så vindkastene kan komme opp i 20–25 meter i sekundet. Nedbørsmengden vil være mindre, nærmere 40–45 millimeter.

Fjellet:Rv 7 Hardangervidda:StengtRv 13 Vikafjellet: Stengt.Ny vurdering mandag kl10.Fv 50 Hol-Aurland og E 134 Haukeli: Kolonne.Rv 52 Hemsedal:Stengt for biler<7.5tonn, kolonne>7.5 tonnRv 15 Strynefjellet, E 16 Filefjell: åpentFv 53 Tyin-Årdal: kan stenges på kort varsel. — Vegtrafikksent. vest (@VTSvest) February 9, 2020

Fjelloverganger stengt

Stormen i vest skaper store problemer, med stengte fjelloverganger i hele Sør-Norge og innstilte ferjer søndag. Uværet beveger seg nordover.

Meteorologene har lagt ut satellittbilder på Twitter som viser hvordan værsystemene bygget seg opp over Nordsjøen og smalt mot Norskekysten rundt klokka 1 natt til søndag og med full styrke fra klokka 2.

I 6-tiden ble ferjesambandet på E39 Arsvågen-Mortavika innstilt på grunn av uværet, mens to fjelloverganger ble stengt. Det gjelder riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 13 over Vikafjellet. Sistnevnte blir ikke åpnet igjen søndag, melder Veitrafikksentralen.

På flere veier er det kolonnekjøring. Fylkesvei 50 Hol-Aurland var først stengt, men fra cirka klokka 9 kjøres det kolonne.

Også E134 over Haukelifjell og riksvei 52 Hemsedal har kolonnekjøring. Hemsedal kan bli stengt for personbiler. Riksvei 15 Strynefjellet, E16 Filefjell og fylkesvei 53 Tyin-Årdal er inntil videre åpne, men det blåser sterk kuling og snør, noe som betyr at det kan bli stengt på kort varsel.

På søndag blir det vått i #Agder , #Rogaland og #Hordaland . Vi har sendt ut gult farevarsel for nedbør. Det vil regne fra seint natt til søndag, og på 12 timer kan det komme opp mot 80 millimeter regn pic.twitter.com/3hIM25bUbS — Meteorologene (@Meteorologene) February 8, 2020

Advarer reisende til fjells

Like før klokka 6 minnet også Veitrafikksentralen i Øst om de utfordrende forholdene som venter reisende på vei vestover og til fjells.

– Det ventes sterk vind og snø i fjellet i dag. Dette betyr at kjøreforholdene blir utfordrende. Sjekk status for din fjellovergang på 175.no før du legger ut på tur.

Det er besluttet at fylkesvei 27 Venabygdsfjellet i Innlandet ikke åpner etter nattestengning. Ny vurdering der blir klokka 12.

Veldig mye vann

Meteorologisk institutt (MET) hadde på forhånd varslet at det ville komme store mengder nedbør lokalt i Sør-Norge natt til søndag.

I Rogaland og Sunnhordland er det ventet opp mot 60–80 millimeter på ett halvt døgn, mens det er spådd 50–70 millimeter i Agder natt til søndag og litt ut på søndag.

Det er utstedt rødt skredvarsel for Voss, Hardanger, Heiane og sør i Agder, mens det blåser sørlig full storm på Vestlandet med høye bølger.

Politiet i Sørvest advarer klokka 3.48 trafikanter om at vind fra ugunstig retning gjør at Karmsund bru til Karmøy er utsatt. Trafikanter bes vise aktsomhet.

Meteorologene meldte lørdag på Twitter at det også ville bli nedbør i nord, der de ville ha frysende regn i nordlige deler av Nordland, samt Troms og Vest-Finnmark. Nedbøren startet i sør og brer seg nordover i løpet av natten og morgenen.