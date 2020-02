Medieanalyse: Klimadekningen nådde vendepunkt i 2019

I en ny analyse har medieovervåkeren Retriever sett nærmere på omtalen av klimasaken i norske medier åtte år bakover.

Konklusjonen er at 2019 ble et vendepunkt.

– Det vi ser, er at omtalen av klimamål, CO2-utslipp, klimatoppmøter – altså hvordan man skal løse klimautfordringene – har vært ganske jevn fra 2012 til 2018, sier analysesjef Guro Lindebjerg i Retriever til NTB.

– Men når vi kommer til 2019, ser vi en dobling i antall oppslag i norske medier.

Overraskende utvikling

Alt i alt har Retriever registrert 25.406 oppslag om temaet i 2019, mot 12.420 året i forveien.

Lindebjerg ser et klart brudd.

– Vi har hatt et inntrykk av større trøkk på det temaet i fjor. Men at det skulle være en dobling, det er egentlig overraskende når utviklingen har vært såpass jevn seks år før det, sier hun.

Ifølge henne er kategorien klima og miljø nå blant de fem mest omtalte temaene i norske medier, sammen med sport, kultur og underholdning, næringsliv og politikk.

Samtidig ser trenden ut til å fortsette inn i 2020. Antall oppslag i januar lå høyere enn månedssnittet for 2019.

Glad for oppmerksomheten

Bakteppet er et år preget av storstilt mobilisering for klimaet blant unge, ledet an av svenske Greta Thunberg (17) og hennes globale armé av skolestreikere.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) gleder seg over oppmerksomheten om temaet.

– Samtidig så tror jeg ikke dette hadde skjedd uten det kraftige engasjementet vi har sett blant barn og unge de siste årene. Barn og unge har satt klima på dagsorden, og mediene forstår dette, sier Rotevatn i en kommentar til NTB.

Han oppfordrer mediene til å fortsette å skrive om klima i 2020.

– De må holde oss ansvarlige og utfordre oss når de mener at utslippene ikke går raskt nok ned, sier Rotevatn.

Global oppvarming, vindkraft og skam

Retriever har også gjort en opptelling av antall oppslag om «global oppvarming». Her økte antallet med 55 prosent fra 2018 til 2019.

Antall oppslag om vindkraft ble samtidig mer enn tredoblet.

I tillegg har Retriever sett nærmere på de mange ulike kombinasjonene med ordet «skam» som dukket opp i mediene i fjor. Listen er nærmest uendelig og dekker alt fra hytteskam til juleskam, shoppingskam, mammaskam, baconskam og yogaskam – den siste varianten riktignok bare brukt én gang i fjor.

Mest utbredt var begrepet flyskam, som ble brukt i 3.204 oppslag i 2019. Deretter følger kjøttskam, bilskam, oljeskam og klimaskam.

Men ikke alle kombinasjoner er like skamfulle. Ord nummer seks på listen, med 98 opplag, er åskam.