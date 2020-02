Tilbud om terapi over internett sprer seg i Norge

Siden 2013 har mellom 1.600 og 1.700 pasienter hittil fått hjelp gjennom tilbudet eMeistring ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen, ifølge Aftenposten. Der tilbyr de tre forskjellige program: Behandling av depresjon, panikkangst og sosial angst. Det passer for noen, men ikke for alle, opplyser sykehuset.

NRK omtalte i fjor en rapport fra Sintef som viser at behandling foran skjerm kan ha like god effekt som behandling ansikt til ansikt. Seniorforsker Kari Sand ved Sintef Digital, avdeling Helse i Trondheim, sier til Aftenposten hun ble litt overrasket over resultatet, og at de ikke er sikre på hvorfor emestring fungerer.

– Folk som ikke tør oppsøke hjelp, vil kanskje få hjelp. Det er en ressursbesparende metode. Flere vil få tilgang til spesialisthjelp. Kanskje betyr distansen mellom pasient og behandler noe, at det er lettere for noen å åpne seg via en skjerm, sier hun.

Helse Bergen , Nidaros DPS og sykehuset i Vestfold er noen av dem som nå har terapibehandling på nett i Norge. I Vestfold har rundt 560 pasienter benyttet behandling på nett siden 2018. Der framheves det som en fordel ved nettbasert behandling at det griper mindre inn i pasientens hverdag, fordi man slipper å reise langt til behandling og kan gå til behandling når det passer pasienten.