Én mann hardt skadd i bilulykke i Telemark

Sørøst politidistrikt fikk melding om ulykken 5.30 lørdag av noen vitner som har kommet over bilen, trolig ikke lenge etter at ulykken fant sted. Det ble opplyst at én person var ved bilen og «virket skadd». Nødetater ble sendt til stedet, og ambulansepersonell har vurdert bilføreren som alvorlig skadd og tatt ham med til sykehus.

– Politiet har ikke identifisert mannen ennå, det kan være eier av bilen. Det er usikkert om det har vært flere i bilen. Det gjøres søk på stedet nå for å finne ut om det er andre der, sier operasjonsleder Marianne Mørch til NTB.

Det framstår ifølge politiet som bilen har kommet kjørende på fylkesvei 36 fra Ulefoss og kjørt av veien, over et jorde og truffet autovernet ved Romnesvegen.

