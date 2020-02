Trump sparker ambassadør og sikkerhetsrådgiver

Både USAs EU-ambassadør Gordon Sondland og sikkerhetsrådgiver Alexander Vindman har fått sparken etter at de vitnet i riksrettssaken mot president Donald Trump.

Sondland og Vindman, som omtales som nøkkelvitner i riksrettssaken mot Trump, får sparken knapt 48 timer etter at presidenten ble frikjent av sine egne i Senatet.

Amerikaner døde av virus

En amerikansk statsborger og en japansk statsborger har dødd av Wuhan-viruset. Det bekrefter henholdsvis USAs ambassade i Beijing og japanske myndigheter.

Ytterligere 86 personer har dødd av det nye coronaviruset i Kina det siste døgnet. Så langt har viruset krevd 722 liv i landet.

Buttigieg og Sanders fikk gjennomgå i debatt

Iowa-vinnerne Pete Buttigieg og Bernie Sanders fikk gjennomgå for å ikke ha det som trengs for å lede partiet til valgseier under Demokratenes TV-debatt fredag.

Statistisk sett har vinnerne av Iowa de siste årene endt opp med å bli Demokratenes presidentkandidat. 38 år gamle Buttigieg og 78-årige Sanders ble blant annet utfordret på om de er i stand til å stå imot president Donald Trump.

Hovland med hole-in-one på Pebble Beach

Viktor Hovland avanserte fra 44. til 24. plass på lista etter en middels runde, tre under par i PGA-turneringen fredag. Han trøstet seg med en hole-in-one.

To dager ut i turneringen på Pebble Beach i California ligger 22-åringen på 24. plass totalt, fem slag under par. Canadiske Nick Taylor leder turneringen 14 slag under par.

Minnesota Wild hentet seg inn og vant

Minnesota Wild lå under 0-2 borte mot Mats Zuccarellos gamle lag Dallas Stars, men klarte å snu kampen. Det endte 3-2, med vinnermålet 27 sekunder før slutt.

Zuccarello fikk ikke navnet sitt på noen av målene mot gamleklubben denne gangen. Han fikk i alt 12 minutter og 49 sekunder på isen.

Fire pågrepet med kniv og gasspistol i Bergen

Tre menn og en kvinne med gasspistol som skal ha truet forbipasserende, ble natt til lørdag pågrepet i Bergen. Det ble også funnet en kniv like ved.

Alle fire er satt i varetekt. De fornærmede er fysisk uskadd. Politiet har foreløpig ikke klarlagt hva motivet bak truslene kan ha vært.