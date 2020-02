Hevdet at han hadde arvet Rolex av far – Rolex-en ble produsert i 2009. Faren døde i 2004

12. september i fjor ble det foretatt ransaking hjemme hos en 42 år gammel mann fra Stavanger.

I den forbindelse ble det funnet diverse gjenstander, blant annet en Rolex-klokke med en verdi på bruktmarkedet på 60.000 til 80.000 kroner.

42-åringen forklarte i Stavanger tingrett at faren kjøpte klokken da han var liten gutt.

Retten viste til at innhentet informasjon fra Interpol viser at Rolex-klokke med samme referansenummer ble levert fra fabrikk til en butikk i Dubai i 2009.

Videre ble det under hovedforhandlingen kom det fram at 42-åringens far døde i 2004.

Dermed kom retten til at den kunne se bort fra 42-åringens forklaring, og at klokken trolig er stjålet – til tross for at den ikke er meldt stjålet.

Stavanger tingrett kom dermed til at han skulle dømmes for heleri av denne og av diverse andre gjenstander.

Retten kom til at han også skulle dømmes for bedragerier. Dette ved at han fikk/forsøkte å få varer fra butikker ved å utgi seg som ansatt i kommune og næringsliv.

Straffen ble fengsel i ni måneder der tre av disse ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Han fikk også inndratt Rolex-en til fordel for statskassen.

(Artikkelen er først publisert av Roganytt/Dagsavisen)