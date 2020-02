Ferjeopprøret: Fylker gjør felles front

De fire fylkeskommunene og kommunesektorens organisasjon KS lanserer initiativet i Oslo fredag.

Formålet med den nye ferjeklubben er å koordinere arbeidet opp mot Stortinget og regjeringen for å sikre bedre finansiering av ferjetilbudet, forklarer fylkesordfører Tove-Lise Torve i Møre og Romsdal.

– Vi tenker som så at vi er sterkere sammen enn hver for oss, sier Torve til NTB.

Sikter mot revidert

Hun sier gruppen nå har konkrete planer for å påvirke sentrale myndigheter fram mot framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen i mai.

– Vi har klare forventninger og mener regjeringen og Stortinget har et ansvar for å sikre et godt nok ferjetilbud ute langs kysten, sier hun.

Bakteppet er at folk langs kysten har opplevd til dels dramatisk økning i ferjeprisene. Prishoppet har utløst store protester lokalt, med sterkt engasjement i sosiale medier.

Fylkeskommunene og KS gir staten skylda og viser spesielt til hvordan investeringer i nye elferjer har tært på budsjettene.

Truer med grønt kutt

KS-styreleder Gunn Marit Helgesen kommer med en skarp advarsel til regjeringen: Uten økte pengeoverføringer kan satsingen på nye lavutslipps- og nullutslippsferjer havarere.

– Vi høster internasjonal anerkjennelse for omleggingen til elferjer, men fylkene har ikke midler alene til å fortsette å innfri regjeringens klimapolitikk, sier Helgesen til NTB.

– Merkostnadene ved å gå over til elektriske ferjer er enorme. Det er store investeringer. Fylkene har vært veldig ambisiøse og offensive på dette, men må ha hjelp fra staten hvis de skal fortsette dette løftet, advarer hun.

Protester

Andre forklaringer på de økte billettprisene er innføring av betaling med Autopass og endringer i den såkalte ferjenøkkelen i inntektssystemet.

Helgesen stempler det som uholdbart å sende regningen til passasjerene.

– Da blir det protester. Det gjør inntrykk på oss når innbyggere sier de må flytte fordi de ikke har evne til å bære denne kostnaden, sier hun.

– Kostnadsveksten er formidabel, og den kan ikke bare dyttes over på innbyggerne.

Fikk statsråder på besøk

Tidligere denne uka var samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) på besøk i Møre og Romsdal for å møte lokalpolitikere og sinte ferjependlere ansikt til ansikt.

De to statsrådene hadde ingen løfter om penger eller noen snarlig løsning å by på.

– Men hvis jeg ikke hadde ment at jeg kunne gjøre noe, hadde jeg nok heller ikke tatt turen i dag, sa Hareide til NTB.