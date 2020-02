Ferjeklubben legger fram forslag for finansiering av ferjetilbudet

Fylkeskommunene Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Vestland, samt KS, har gått sammen for å jobbe fram bedre finansiering av ferjetilbudet i Kyst-Norge. Fredag legger de fram sine planer.

Formålet med den nye ferjeklubben er å koordinere arbeidet opp mot Stortinget og regjeringen for å sikre bedre finansiering av ferjetilbudet.

Pressekonferanse om Spellemann 2020

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) vil lede pressekonferansen og når årets nominerte til Spellemannprisen blir offentliggjort.

Det er første gang i Spellemann sin 48 år lange historie at en sittende kultur- og likestillingsminister leder offentliggjøringen.

Demokratenes kandidater møtes til TV-debatt

Mens utfallet av nominasjonene i Iowa ser ut til å bli likt mellom Pete Buttigieg og senator Bernie Sanders, skal nok en debatt mellom de fremste demokratiske kandidatene som forsøker å bli Demokratenes presidentkandidat, møtes til TV-debatt.

Debatten arrangeres i New Hampshire.

USAs sentralbank legger fram halvårsrapport

Federal Reserve legger fram sin halvårsrapport om pengepolitikken for Kongressen. Samtidig kommer også de offentlige tallene for sysselsetting og ledighet i USA offentliggjøres.

I sin State of the Union-tale som president Donald Trump hold i Kongressen tirsdag, sa han at ledigheten og den økonomiske utviklingene i USA er svært positiv med ham ved roret.

Lukasjenko møter Putin

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko besøker Russland der han etter planen skal møte president Vladimir Putin. De to møtte hverandre sist i desember, og det er under en uke siden Lukasjenko traff USAs utenriksminister Mike Pompeo i Minsk.

I Hviterussland skal det være frykt for at Moskva planlegger å innlemme landet i Russland, noe Lukasjenko har gitt klar beskjed om at aldri kommer til å skje.