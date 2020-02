DSB ber fem forhandlere av skotørkere «ta ansvar» etter dødsbrann

Det er ennå ikke kommet definitive konklusjoner fra brannetterforskerne, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til Bergens Tidende , men elektrisk feil på en skotørker i huset ble tidlig pekt ut som den høyst sannsynlige årsaken til dødsbrannen i Ytrebygda 4. januar.

Skotørkeren skal ha vært kjøpt på Europris, som allerede har stanset salget av den aktuelle modellen, en Tristar skotørker, type SH-2521ER.

Tirsdag sendte DSB brev til forhandlerne Jernia, Sparkjøp, Ellos, Power og CDON som muligens omsetter produktet.

DSB påpeker at forhandlere har plikt til å ta ansvar «hvis de tror eller vet at de omsetter et farlig produkt», slik Europris stoppet sitt salg av skotørkeren.

– For å fatte vedtak om omsetningsforbud, må vi som myndighet kunne påvise at et produkt er farlig. En enkelt brann i ett produkt er ikke tilstrekkelig, til tross for et tragisk utfall, skriver DSB.

– Vi er orientert om denne tragiske saken. Vi er i en tidlig fase av vår evaluering. Denne saken tar vi på største alvor, sier HR-direktør Yvette Bisschop hos produsenten Tristar, som ikke ønsker å komme med flere uttalelser før de får mer klarhet i saken.