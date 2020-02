Politiet strammer inn reglene for knallvåpen

Innstrammingen fører til at alle som skal kjøpe knallvåpen, må ha våpenlisens, melder NRK. I tillegg må alle som eier slike våpen, kontakte politiet for å registrere våpenet sitt.

Knallvåpen skal egentlig bare kunne lage et smell. Men våpnene er ofte kopier av ekte våpen, og det er eksempler på at de uregistrerte våpnene er blitt bygd om til skarpe våpen og brukt under drapsforsøk og væpnede ran.

Avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet sier til kanalen at innstrammingen kommer fordi politiet ikke ønsker at disse våpnene kommer i hendene til kriminelle.