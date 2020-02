Åtte av ti politiansatte positive til generell bevæpning

15 prosent av de ansatte oppgir at de er imot, mens 5 prosent er usikre, viser Politihøgskolens undersøkelse.

Det betyr at det har vært en betydelig endring i politiansattes syn de siste årene. Flertallet i politiet var imot generell bevæpning i undersøkelser fra 2011 og 2012, skriver Politiforum.

Politiansatte i byer og bynære strøk er mer positive til generell bevæpning enn de som arbeider i mer «landlige» strøk.

Hele 87 prosent av de politiansatte i Oslo er for generell bevæpning, mot 73 prosent i Agder, hvor flest er imot.

– Vi tenker at den midlertidige bevæpningen kanskje er den viktigste enkeltfaktoren som har gjort at flere er for bevæpning nå, sier førsteamanuensis Gunnar Thomassen ved Politihøgskolen.

Den midlertidige bevæpningen av politiet ble innført i november 2014 og varte til februar 2016.