Ingen avklaring i etterforskningen av PST-sjefen

Spesialenheten for politisaker startet etterforskning av PST-sjefen i oktober i fjor etter at VG avslørte at han i en årrekke hadde oppbevart våpen ulovlig.

Sjøvold etterforskes for mulig brudd på straffelovens paragrafer om tjenestefeil og mulig overtredelse av våpenloven.

Over tre måneder senere har Spesialenheten fremdeles ikke konkludert i saken.

Ingen avgjørelse

– Den er til behandling. Det foreligger ingen innstilling eller påtalevedtak i saken, sier etterforskningsleder Kari-Anne Hille Valla ved Spesialenheten til NTB.

Hun vil ikke anslå hvor lang tid etterforskningen vil ta.

Hans Sverre Sjøvold tiltrådte som ny PST-sjef i mars i fjor. Tirsdag la han fram sin første trusselvurdering som øverste leder for Politiets sikkerhetstjeneste.

Til NTB medgir Sjøvold at det har vært uheldig å starte den nye jobben med en etterforskning for mulige straffbare forhold hengende over seg.

– Det har jo vært mye negativ oppmerksomhet. Nå er det viktig at saken blir avgjort, sier han.

Avviser tjenestefeil

Sjøvolds advokat, Erling O. Lyngtveit, har uttalt at han mener PST-sjefen ikke har begått tjenestefeil i saken.

– Vurderingen fra vår side er at han ikke har gjort noe straffbart. Sjøvolds befatning med disse våpnene har vært som privatperson, ikke som politimester. Dette innebærer at straffelovens bestemmelser om tjenestefeil ikke er anvendelige, slik vi ser det, uttalte Lyngtveit til VG i november i fjor.

Advokaten uttalte videre at han ikke er like sikker når det gjelder eventuelle brudd på våpenloven.

Etterforskningen ble startet fordi Sjøvold i flere år oppbevarte minst to håndvåpen uten at de var registrert på ham. Sjøvold fikk våpnene fra en enke etter at hennes mann døde i 2008, men leverte dem inn til politiet først under politiets våpenamnesti i 2017.