Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier i en pressemelding at endringen er et ledd i den pågående oppryddingen etter Nav-saken.

– Jeg har tidligere vært tydelig på at det er en god sjanse for at det er flere områder hvor regelverket er praktisert feil. Som en del av oppryddingen endrer vi nå praktiseringen av folketrygdens tilknytningskrav til Norge, sier Røe Isaksen.

Statsråden informerte Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om endringen i et brev torsdag.

Han presiserer at selv om også denne saken er EØS-relatert, er den ikke en del av det som er blitt kjent som Nav-saken.

– Endringen vil ha betydning for relativt få mennesker. Men Nav må gjennomgå rundt 1.900 saker for å finne dem det gjelder. Det er også viktig å understreke at dette kun gjelder personer som har fått avslag på søknader på grunn av kort botid i Norge, eller etter flere år i utlandet. Det er ikke snakk om personer som urettmessig har fått tilbakebetalingskrav, eller om urettmessig straffeforfølgelse, sier Isaksen.

Endringen gjelder kun uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og etterlatteytelser. Det gjelder ikke andre trygdeytelser, som alderspensjon, dagpenger og sykepenger.