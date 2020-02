Forlangte 100.000 kroner for husvask

En 38 år gammel mann har nylig møtt i Stavanger tingrett for flere forhold. Blant annet for å ha truet en mann.

Bakgrunnen for det var at mannens datter hadde leid en leilighet av en venn av 38-åringen.

I forbindelse med at hun flyttet ut av denne leiligheten, hadde hun ikke vasket ut, og ifølge 38-åringen var det han som måtte få det gjort.

Dermed troppet han opp hjemme hos faren til kvinnen den 30. juli 2018.

Krevde penger

Der krevde han at datteren skulle betale 100.000 kroner for utvasken, og hvis ikke hun betalte så fikk faren betale.

Da fornærmede sa at han ikke kom til å betale en krone, svarte 38-åringen at han skulle skambanke fornærmede.

Han truet også med at han skulle ta kona til fornærmede når fornærmede var ute.

Mens han sa dette sto han over fornærmede, som satt, og var en halv meter fra ham. Før 38-åringen gikk, sparket han også i døren.

Fornærmede visste at 38-åringen hadde banket og truet folk tidligere. Det som imidlertid gjorde ham redd, og medførte at han anmeldte forholdet til politiet, var at 38-åringen også truet med å gå hjem og ta kona.

Narkotika

Stavanger tingrett kom også til at mannen skulle dømmes for oppbevaring av narkotika. 8. mai 2018 ble det funnet 314 gram hasj, 29 gram amfetamin og 80 gram marihuana i en bolig på Sola.

38-åringen erkjente delvis straffskyld for dette og forklarte i retten at han på dette tidspunktet passet huset til en venn som var inne til soning.

Ifølge 38-åringen visste han at det var narkotika i huset og hvor denne var oppbevart.

Han ble også dømt for ruskjøring, kjøring uten gyldig førerkort og oppbevaring av narkotika ved en annen anledning.

I forbindelse med straffeutmålingen ble det lagt noe vekt på at saken var blitt gammel.

Stavanger tingrett kom til at han skulle dømmes til fengsel i ni måneder, samt 5000 kroner i bot. Han fikk også sperrefrist for førerkortpliktig motorvogn for alltid.

