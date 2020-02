Rekordmye nedbør, rasfare og stengte veier flere steder i landet

Troms og Finnmark: Et polart lavtrykk medfører at de fleste vegene i Finnmark er stengt. For mer info se https://t.co/5xAYLjw6z8. For Troms bidrar de store snømengdene både til vegstenginger pga skred, eller skredfare. Der vegene er åpne: regn med vanskelige kjøreforhold.