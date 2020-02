Folk i Agder drikker mer alkohol enn i Finnmark, Troms, Hordaland og Sogn og Fjordane

Ifølge Fædrelandsvennen viser resultatene fra Folkehelseinstituttet (FHI) sin nye folkehelseundersøkelse om Agder at innbyggerne der inntar mer alkohol enn i de andre fylkene som har fått sine resultater lagt fram hittil.

Undersøkelsen er basert på intervjuer med over 28.000 sørlendinger. 20 prosent av dem oppgir at de drikker mer enn seks alkoholenheter i måneden – det overgår Finnmark, Troms, Hordaland og Sogn og Fjordane, der innbyggerne fikk samme spørsmål.

Ifølge fylkesdirektør for folkehelse i Agder, Vegard Nilsen, er det høyest andel med høy utdanning som drikker alkohol to eller flere ganger i uken, og de sitter dessuten stille mest per dag.