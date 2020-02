Statsministeren besøker Samisk barnehage på Tøyen

Statsminister Erna Solberg og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland besøker Samisk barnehage på Tøyen i Oslo i forbindelse med samenes nasjonaldag.

Samenes nasjonaldag feires 30 steder rundt i landet.

Resultatkjør for børsgiganter

Resultatene for fjerde kvartal i fjor og for hele året som helhet blir offentliggjort for flere av de største selskapene på Oslo Børs. Både Equinor, DNB, Orkla og Norske Skog legger fram sine tall.

Også bankkonsernet Nordea legger fram sine resultater.

Syria-møte i Sikkerhetsrådet

FNs sikkerhetsråd møtes for å diskutere situasjonen i den opprørskontrollerte Idlib-provinsen i Syria, der kampene har blitt trappet opp de siste dagene.

Mer enn 500.000 mennesker er blitt fordrevet fra hjemmene sine i løpet av de to siste månedene som følge av den økte volden i området.

ICC-høring om Gbagbo

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) behandler Elfenbenskystens ekspresident Laurent Gbagbos begjæring om løslatelse.

Gbagbo ble i januar i fjor overraskende ble frikjent for anklager om forbrytelser mot menneskeheten under voldsbølgen som kostet rundt 3.000 mennesker livet i hjemlandet i 2010 og 2011.