PST-sjefen: Frode Berg- og Ølen Betong-sakene kan ha svekket tilliten til de hemmelige tjenestene

For tiden går den såkalte Ølen Betong-saken for Oslo tingrett. Betong-konsernet har saksøkt staten for det de hevder var amatørmessige rekrutteringsforsøk fra E-tjenesten og PST. Selskapet hevder de har blitt påført store økonomiske tap og svært ubehagelige avhør hos russisk sikkerhetstjeneste som en konsekvens.

Saken kommer ikke lenge etter at Frode Berg slapp løs etter nesten to års fangenskap i russisk fengsel etter å ha blitt dømt for spionasje. Berg har også rettet flengende kritikk mot de hemmelige tjenestene, som han sier rekrutterte ham som kurer.

– Uheldig

PST-sjef sjef Hans Sverre Sjøvold la tirsdag fram PSTs årlige trusselvurdering. Overfor NTB medgir han at de to sakene er krevende for de hemmelige tjenestene.

– Det er klart at en del av debatten kan være uheldig, sier Sjøvold.

– Kan det være ødeleggende for arbeidet til de hemmelige tjenestene fremover?

– Det er vel ikke til å legge skjul på at tilliten til tjenestene kan svekkes noe på kort sikt, på grunn av negativ omtale i mediene, men jeg er ganske sikker på at vi skal sørge for at vi har et godt renommé, sier Sjøvold.

– Det ble som det ble

– Når det gjelder Frode Berg-saken, må vi bare erkjenne at den ble som den ble, sier Sjøvold.

– Når det gjelder Ølen Betong-saken, tror jeg det vil være viktig at PST snarlig får komme til orde og opplyse saken bedre, sier han.

Tre ansatte fra PST skal vitne i rettssaken torsdag, blant annet Hanne Blomberg, som er seksjonssjef for statlig etterretningsvirksomhet.

Hun skal blant annet fortelle om sikkerhetssituasjonen i nordområdene og PSTs virksomhet der. De to andre PST-vitnene skal forklare seg bak lukkede dører. En av dem skal gjentatte ganger ha tatt kontakt en av de to nøkkelansatte i Ølen Betong i Kirkenes, ifølge konsernet.

– Amatørmessig

Frode Berg vitnet i Ølen Betong-saken onsdag. 64-åringen uttalte at han mente det var viktig at han forklarte seg i saken.

– Det handler også om norske hemmelige tjenester og at vi kanskje bør begynne å se litt på hvordan de opererer og tilnærmingen deres til publikum, blant annet, sier han til NTB.

Berg mener spesielt E-tjenestens bruk av folk i lokalmiljøet i grensekommunen Sør-Varanger og Kirkenes som er feil.

– Vi må ha en E-tjeneste, og de må gjerne drive på, men jeg synes det er amatørmessig at de bruker folk fra lokalmiljøet som til daglig ellers driver med folk-til-folk-arbeid, sa Frode Berg til pressen etter at han kom ut fra rettssalen.

Berg uttalte at han i sine møter med E-tjenesten har fått et inntrykk av at det blir en opprydding, ikke bare rundt sin sak, men også når det gjelder Kirkenes, har han forstått at det har fått konsekvenser.

Staten, ved regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, bestrider at det er en sammenheng mellom kontakten, innreiseforbudet og tapet som kreves dekket av Ølen Betong.