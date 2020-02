To menn pågrepet etter væpnet ran av bensinstasjon i Skien

Politiet har opplyst at de to ikke er kjenninger av politiet, men at en av dem har vært i kontakt med politiet tidligere.

Mennene ble pågrepet i Skien, i nærheten av bensinstasjonen, klokken 14 torsdag ettermiddag. De ble avhørt av politiet torsdag kveld.

– De blir vurdert fremstilt for varetektsfengsling fredag, opplyser jourhavende politiadvokat Eskil Bredesen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Truet ansatt

Politiet fikk melding om ranet klokken 4.36 torsdag morgen.

– Mennene skal ha truet kvinnen som var på jobb, til å åpne en safe og et kassaapparat på bensinstasjonen. De skal ikke ha fått med seg mer enn et par tusenlapper. Kall det vekslepenger, sier politiadvokat Kjell Ove Ljosåk til NTB.

Politiet har beslaglagt en personbil som de mener ble brukt av de to siktede i forbindelse med ranet. Mennene er hjemmehørende i Grenlands-distriktet i Telemark.

Ranet ble meldt av en kunde som kom inn på bensinstasjonen i sluttfasen av hendelsen.

Våpenetterligninger

– De to ranerne var bevæpnet med pistoler og kniver. Vi har kontroll på noen våpen, sa operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sørøst politidistrikt til NTB torsdag morgen.

Politiet mener at pistolene mennene hadde med seg under ranet, ikke var ekte, men etterligninger.

Politiet har sikret seg videoopptak av ranet, der ingen kom til skade.