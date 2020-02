President Donald Trump frifunnet i riksrettssaken

President Donald Trump ble som ventet, frifunnet på begge tiltalepunkter i riksrettssaken i USA. Han var anklaget for maktmisbruk og for å ha hindret Kongressen.

Dermed er riksrettssaken mot Trump over.

563 har dødd av Wuhan-viruset i Kina

73 mennesker har dødd av det nye coronaviruset det siste døgnet, ifølge myndighetene. Antall mennesker som har dødd er 563 i Kina I tillegg har to dødd utenfor Kinas fastland.

Totalt 28.018 er smittet av viruset i Kina, en økning på 3.694 tilfeller det siste døgnet.

Buttigieg fortsatt i ledelsen i Iowa

Pete Buttigieg leder fortsatt nominasjonsvalget i Iowa foran Bernie Sanders. Da 92 prosent av stemmene var telt opp onsdag, hadde Buttigieg 26,7 prosent av stemmene.

Bak ligger senator Bernie Sanders med 24,3 prosent, senator Elizabeth Warren med 17,4 prosent av stemmene, mens tidligere visepresident Joe Biden har fått 15,9 prosent.

Skuespiller Kirk Douglas er død

En av Hollywoods største og mest legendariske skuespillere, Kirk Douglas, er død i en alder av 103 år, opplyser familien. Douglas er kanskje mest kjent for tittelrollen som opprørsk slave i «Spartacus».

Han spilte også tungtvannssabotør i «Heltene fra Telemark». Totalt er det oppgitt at han har spilt 95 roller på film og TV gjennom en lang karriere, den siste rollen i 2008.

Brøytebilsjåfør hentet ned etter snøskred over vei i Senja

Hjelpemannskaper måtte hente en brøytebilsjåfør ned fra fjellet mellom to tunneler på Senja i Troms, etter et større skred natt til torsdag. Skredet er om lag 70–80 meter langt og over to meter høyt.

Skredet er gått mellom Riventunnelen og Fjellsendentunnelen som forbinder Husøy med omverdenen.