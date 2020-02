Sp-Arnstad med signaler om iskanten

– Spørsmålet for oss er om det er grunnlag for at iskanten ligger der den er i dag – eller om vi skal gjøre endringer som går i en skjerpende retning, sier Marit Arnstad til Klassekampen om det som blir et av vårens store spørsmål: Hvor skal iskanten skal gå, for dermed å definere hvor langt nord i Barentshavet det skal tillates oljeboring.

Arnstad understreker at Sp, i likhet med Ap, avventer regjeringens forslag til ny forvaltningsplan senere i år før partiet kommer med en endelig avgjørelse om hvor iskanten skal gå.

– Det har kommet en rekke faglige innspill om iskanten. Hele arbeidet med iskanten og forvaltningsplanen er enormt stort arbeid innad i regjeringen og mellom ulike departementer. Vi vil se utfallet av det arbeidet før vi konkluderer, sier Arnstad.

Senterpartiets ungdomsparti, Senterungdommen, vedtok 1. februar at de vil flytte iskanten sørover, i tråd med miljøfaglige råd, og det ser ut til at det mest berørte fylkeslaget, Finnmark Sp, kan gjøre samme vedtak på sitt årsmøte 15. februar.

Venstre og KrF vil flytte iskanten sørover, mens Frp vil ha en «dynamisk iskant». Høyre har ikke konkludert.