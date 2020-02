Venstre, SV og Rødt vil ta fra HRS statsstøtten i 2020

– Venstre på Stortinget har hele tida vært imot at HRS skal få støtte. Støtten er ment å gå til noen som bidrar konstruktivt i samfunnsdebatten. Det skal være rom for ulike syn også i innvandringsdebatten, men vi mener at HRS bidrar på en veldig destruktiv måte, sier Melby til Klassekampen.

I en epost kommenterer daglig leder Rita Karlsen i HRS at det ikke er noe nytt at «antidemokratiske krefter ønsker å begrense ytringsfriheten».

Ifølge avisen er også SV og Rødt med på å trekke årets statsstøtte.

I en epost skriver nestleder Hadia Tajik at Arbeiderpartiet «har hele tida vært imot støtte til HRS over statsbudsjettet».

Kristelig Folkeparti har sagt at de vil kutte støtten til HRS, men finanspolitisk talsperson Tore Storehaug vil ikke uttale seg om revidert budsjett utover at støtten til HRS må flyttes fra posten den står på til en søknads­basert ordning med objektive kriterier.

Sps Heidi Greni sier på sin side det er useriøst å kutte støtten til en organisasjon i revidert budsjett, midt i året. Høyres finanspolitiske talsperson, Mudassar Kapur, sier at budsjettavtalen for 2020 ligger fast. Verken Sp eller Høyre vil uttale seg om neste års budsjett.