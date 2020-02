Nordmenn sliter mer med å betale kredittkortgjeld enn forbrukslån

Den ferske rapporten fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO slår fast at kredittkort byr på størst problemer for dem som havner i gjeldsproblemer, ifølge Aftenposten.

Undersøkelsen om nordmenns lånefinansierte forbruk viser at 28 prosent har opparbeidet seg kredittkortgjeld, der de bare betaler minstebeløpet eller en mindre sum enn det de skylder når regningen kommer.

Rundt 13 prosent oppgir å ha ett eller flere forbrukslån.

Det viser seg i undersøkelsen at nordmenn skammer seg mer over forbrukslån og at kredittkort har høyere status, idet det ses på som bekvemt, fleksibelt og knyttet til fordeler, selv om kredittkort er dyrere og mer usikkert enn forbrukslån.

54 prosent sier de skammer seg over kredittkortlån, 70 prosent føler forbrukslån er skamfullt.

Da undersøkelsen ble gjort svarte 32 prosent av de spurte enten overtrekk på konto, ett eller flere forbrukslån, kredittkortgjeld – eller flere av disse.

I oktober oppga E24 at Gjeldsregisterets tall viste en samlet norsk forbruksgjeld på hele 170 milliarder kroner, en økning på 335 prosent de siste 11 årene. Av dette skal vanlige forbrukslån stå for rundt halvparten, mens kredittkortgjeld utgjør en drøy tredel.

SIFOs forskere anslår at usikret gjeld er et problem for 11 prosent av befolkningen – én av ni.

Forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier han er bekymret for den generelle gjeldsutviklingen. Ifølge ham begynte regjeringen før jul arbeidet med å finne tiltak for å få folk ut av gjeldsproblemene.