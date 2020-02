KRIK vurderer krav til ansatte i samlivsspørsmål

Styret skal framover jobbe med å avklare tydeligere hvordan de skal forholde seg til ansatte som eventuelt er samboere eller homofilt samlevende, ifølge Vårt Land.

Avisen meldte tidligere at styret hadde sagt nei til at samboere eller homofilt samlevende kan være ansatt. Men ifølge generalsekretær i KRIK, Silje Kvamme Bjørndal, er saken mer nyansert.

– Det er forskjell på ulike stillingsgrupper. Dette kommer an på hva formålet med stillingen er. La oss si at vi skal ansette en HMS-ansvarlig som har ansvar for sikkerheten på blant annet klatrekurs og fjellturer. Da er dette en helt annen stilling enn en prest. Hvilke kriterier vi stiller, vil naturligvis variere, sier Bjørndal til NTB.

I et styremøte mandag kveld vedtok KRIKs landsstyre et såkalt verdidokument. Der fastslås det at det stilles forskjellige krav til frivillige og ansatte i organisasjonen, for eksempel i samlivsspørsmål.

– Det er helt naturlig at KRIK differensierer mellom ansatte og frivillige instruktører. I de fleste organisasjoner er det jo slik at man forventer noe annet av dem som mottar en lønnsslipp fra organisasjonen enn fra dem som er frivillige instruktører noen få dager i året, sier Bjørndal.

I praksis betyr dette at frivillige kan være samboere eller homofilt samlevende, mens reglene for de ansatte nå skal gjennomgås og klargjøres tydeligere.