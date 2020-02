Eriksen Søreide: Syria-operasjon var ikke uforsvarlig

– Vi har ikke tatt risiko som vi mente var uforsvarlig. Da ville vi ikke ha gjennomført det, sa Eriksen Søreide på spørsmål om operasjonen fra Frps Jon Engen-Helgheim under spontanspørretimen i Stortinget.

Sikkerheten til norsk personell vil alltid stå i høysetet og være styrende for vurderingene, fastholdt hun.

Eriksen Søreide vedgikk likevel at sikkerhet var et dilemma da operasjonen ble gjennomført, og at det var kjent at det var risiko ved operasjoner i området.

– Det var også en av årsakene til at vi ikke kunne sende eget personell inn i leiren, men var avhengig av samarbeid med de som styrte leiren, sa hun og la til at den tyrkiske intervensjonen i Syria gjorde forholdene på bakken ytterligere uoversiktlige.

– Det var også noe av årsaken til at dette tok lenger tid enn forutsatt.

Den 29 år gamle kvinnen ble umiddelbart pågrepet da hun landet på Gardermoen sammen med sine to barn den 17. januar. Hun er siktet for deltakelse i de to ekstremistgruppene IS og Nusrafronten i perioden 2013 til 2019. Beslutningen om å hente kvinnen hjem førte til at Frp gikk ut av regjeringen.

VIDEO IS-kvinnens advokat forteller om saken: