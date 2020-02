Boligprisene for januar blir lagt fram

Eiendom Norge holder sin månedlige offentliggjøring av utviklingen i boligmarkedet. I hele fjor steg boligprisene med 2,6 prosent.

I desember falt prisene med 0,8 prosent nominelt.

Erna Solberg åpner konferanse om marin forsøpling

Statsminister Erna Solberg vil være med på utstillingsvandring og åpner hovedprogrammet når Oslofjordens Friluftsråd og Oslo kommune åpner til sin årlige konferanse om marin forsøpling.

Hold Norge Rent-konferansen samler ledende forskere fra inn- og utland for å gå i dybden på hva som er kjent om verdens plastproblem.

Riksrettssaken mot Trump avsluttes

Det republikanske flertallet i Senatet vil frikjenne Donald Trump når en endelig avstemning over tiltalepunktene etter planen holdes i riksrettssaken onsdag. Avstemningen er ventet å starte kl. 22 norsk tid.

Fredag ble det klart at Demokratene i Senatet ikke fikk flertall for ønsket om å føre flere vitner under riksrettssaken.

Nytt feltsykehus åpner i Kina

Det andre store feltsykehuset som på rekordtid er bygget for å håndtere pasienter med coronavirus, skal etter planen åpne i Wuhan i Kina.

I alt 492 mennesker har så langt dødd av Wuhan-viruset onsdag. Det totale antallet smittede i Kina er nå 24.324.

Endelige resultater fra Iowa

De endelige resultatene fra Demokratenes nominasjonsvalg i Iowa ventes å komme. Da 62 prosent av stemmene var alt opp viste det seg at Pete Buttigieg fått 26,9 prosent av stemmene mens Bernie Sanders lå på andreplass med 25,1 prosent.

Deretter følger Elisebeth Warren med 18,3 prosent, mens tidligere visepresident Joe Biden får 15,6 prosent.