Vestlandsbønder vil kvitte seg med melkekvotene

Oppkjøpsordningen er et resultat av at Norge må avvikle eksportsubsidiene innen 2021, og målet er å gjennomføre en oppkjøpsordning der en melkekvote på 40 millioner liter skal kjøpes ut.

Ifølge Bergens Tidende har 592 melke­kvoteeiere på landsbasis så langt meldt sin interesse for å selge kvoter. 126 eiere av melke­kvoter i Vestland har meldt sin interesse, og det er for mange til at alle kan få ønsket innfridd. Mens 4,9 millioner liter melk skal ut av produksjon i Vestland, utgjør kvotene som nå ønskes solgt i regionen hele 8,6 millioner liter melk.

Ifølge BT er gangen i saken at kvoteeierne etter å ha meldt sin interesse, må sende selve søknaden om salg av grunnkvote inn før 31. mars. Hvem som får solgt, avgjøres etter «først til mølla»-prinsippet.