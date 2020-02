21-åring tiltalt for voldtekt på medpasient på psykiatrisk avdeling

Den tiltalte mannen skal ha voldtatt en kvinnelig pasient tre ganger i løpet av en tre timers periode en lørdag i 2018, skriver Stavanger Aftenblad. Begge var innlagt på psykiatrisk avdeling på Stavanger universitetssjukehus.

I tiltalen ber statsadvokaten om at 21-åringen overføres til tvungent psykisk helsevern.

Dersom retten kommer til at han må frifinnes for voldtekt, mener påtalemyndigheten at han må dømmes for å ha «skaffet seg seksuell omgang ved å utnytte noen psykiske lidelse».

Mannens forsvarer, advokat Hans Marius Thorsnæs, mener det er «meget spesielt» å hevde at hans klient skal ha vært i stand til å utnytte andre på den måten.

– At min klient, med sine psykiske lidelser, skal ha utnyttet andres psykiske lidelser har jeg vanskelig for å forstå, sier Thorsnæs.

Den tiltalte ble siktet for en lignende voldtekt i 2019, men denne saken ble henlagt.

Det er opprettet tilsynssak for begge forholdene. Fylkesmannen vil imidlertid vente på en avgjørelse i straffesaken før det kommer noen tilsynsrapport.