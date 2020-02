PST frykter høyreekstreme

PST presenterer sin årlige terrorvurdering.

Ifølge Dagbladet vil PST-sjef Hans Sverre Sjøvold og justisminister Monica Mæland presentere en rapport som forteller at sikkerhetstjenesten nå frykter høyreekstremister som de frykter radikaliserte islamister.

Det understrekes samtidig at det fortsatt er fare for islamistisk terror i Norge.

– Vi ser en trend i internasjonalt, hvor høyreekstreme og ekstreme islamister er villig til å utøve politisk motivert vold, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til Dagbladet.

De senere årene har PST prioritert sitt arbeid inn mot ekstreme islamistiske miljøer.

Like før jul meldte PST at de vurderte trusselen fra høyreekstreme som mer sannsynlig enn tidligere. Og vurderte det som mulig at høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre et terrorangrep i Norge i 2020.

I begynnelsen av februar sa PST til NRK at det fortsatt kan være titalls personer med tilknytning til Norge i Syria og i Irak. Ti av disse er internasjonalt etterlyst av Norge, og PST ønsker at disse skal pågripes.

– De som har begått straffbare handlinger vil vi pågripe og etterforske, sier PST-sjef Hans Sverre Sjøvold til NRK.