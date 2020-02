Russisk militærkor nektes innreise i Norge

Festivalleder for Barents Spektakel i Kirkenes, Luba Kuzovnikova, sier til NRK at det er første gang de opplever at et kulturelt samarbeid faller sammen som resultat av politisk spenning mellom Russland og Norge.

– Begrunnelsen var et begrenset militærsamarbeid mellom Russland og Norge, blant annet på grunn av Norges reaksjon på annekteringen av Krim, sier Kuzovnikova.

Det er Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet som har sagt nei til koret.

– Uansett hvor kaldt forholdet har vært mellom Norge og Russland, så har det kulturelle samarbeidet vært uberørt. Men nå har spenningen blitt en realitet også for oss, sier Kuzovnikova.

Kommunikasjonsrådgiver Wera Helstrøm i Utenriksdepartementet skriver i en epost til NRK at samarbeidet ikke er mulig i år. Hun forklarer at medlemmene av koret må avgi fingeravtrykk for å få Schengen-visum, noe russiske myndigheter ikke tillater.