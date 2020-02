Drapssiktet i Sandefjord fengslet i fire uker

De to første ukene er i full isolasjon. Kjennelsen er i samsvar med politiets begjæring.

Det var 31 år gamle Thea Halvorsen Braavold som ble funnet drept i en leilighet utenfor bysentrum søndag ettermiddag. Politiet ble varslet av tre venner av den drepte litt over klokken 15.

Hun ble obdusert mandag, men politiet vil foreløpig ikke si noe om hvordan hun ble drept.

– Vi kommenterer ikke dødsårsak foreløpig, sier politiinspektør Ole Bjørn Sakrisvold.

Kjærester

Den siktede – en 45 år gammel mann fra Larvik – var til avhør mandag, men ønsket av helsemessige grunner ikke å gjennomføre avhøret. Han har derfor heller ikke tatt stilling til hvorvidt han erkjenner den straffbare handlingen. Politiet tar sikte på å avhøre mannen tirsdag.

– Vi har dannet oss et bilde av hva som har skjedd, men det er for tidlig å konkludere. Derfor ber vi publikum om tips i saken. Vi ønsker et så fullstendig bilde som mulig, og derfor er vi avhengig av at siktede forklarer seg, sa Sakrisvold til NTB mandag kveld.

Den siktede og den drepte var ifølge Sakrisvold kjærester. Den siktede var ikke på åstedet da politiet kom fram, men ble pågrepet et annet sted i Sandefjord noen timer senere uten dramatikk.

Tidligere drapsdømt

I 2018 slapp mannen ut av fengsel etter å ha sonet for et brutalt drap han ble dømt for på 2000-tallet.

Ifølge VG ble offeret mishandlet av flere personer. Flere ble også dømt for likskjending. Retten mente at 45-åringen hadde en sentral rolle i drapet, og av de tiltalte ble han idømt den strengeste straffen.

Mannen ble i oktober 2018, bare tre uker etter løslatelsen fra drapsdommen, forsøkt stanset av politiet i Larvik da han satt bak rattet i en bil. Det ble en biljakt i stor fart, før mannen endte ferden i et autovern i Frankendalsveien i Larvik, skriver Sandefjords Blad. I bilen fant politiet tusenvis av narkotiske tabletter.

Politiinspektør Sakrisvold vil ikke bekrefte at mannen tidligere er drapsdømt, men bekrefter at mannen er en kjenning av politiet og at han tidligere er domfelt.