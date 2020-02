PST holder pressemøte om trusselvurdering 2020

PST legger i dag fram den offentlige versjonen av sin årlige trusselvurdering. Dagbladet meldte mandag kveld at PST vurderer muligheten for terrorangrep i Norge som sannsynlig.

Avisen skriver også at PST har like stor frykt for høyreekstremister som radikaliserte islamister.

Møte om økonomiske utsikter

Statsminister Erna Solberg leder et møte i regjeringens kontaktutvalg for partene i arbeidslivet. Tema for møtet vil være de økonomiske utsiktene og inntektsoppgjøret.

LO har varslet at årets oppgjør kan bli krav om høyere lønn og fare for streik. Norsk Industri har på den andre siden bedt om et nøkternt oppgjør.

Høyesterett behandler fire barnevernssaker

Høyesterett setter storkammer når den starter behandlingen av fire barnevernssaker. Høyesteretts avgjørelser kan føre til en ny praksis i både tingretten og lagmannsretten i saker om samvær.

Sakene skal prøves etter at Norge er felt i flere barnevernssaker i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

Utfallet av Demokratenes nominasjonsprosess

Opptellingen av stemmer til Demokratenes nominasjonsmøte i delstaten Iowa var tirsdag morgen forsinket. Opptellingen måtte gjennom en kvalitetssjekk.

Senator Bernie Sanders har ledet på målingene i Iowa i forkant av møtet. På nasjonale målinger har Joe Biden forspranget.

President Donald Trump holder State of the Union-tale

President Donald Trump skal holde den årlige State of the Union-tale, presidentens årlige rapport til Kongressen om rikets tilstand.

Representantenes hus og Senatet sitter sammen og hører talen, sammen med dommere fra Høyesterett, ministre, førstedamen og inviterte gjester.