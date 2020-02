Helsedirektøren advarer mot virusfordommer mot kinesere

– Når vi jobber med en slik smittsom sykdom, er det veldig viktig at vi jobber ut ifra samarbeid og en solidarisk tankegang, og ikke stigmatiserer. Det vil bare hindre arbeidet med å begrense smitten, sier direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, til NTB.

Både i Europa og Nord-Amerika har kinesere og andre asiater fortalt om rasistiske opplevelser etter at Wuhan-viruset har spredt seg fra Kina til en rekke land.

– Ikke stigmatisere

– Vi må ikke stigmatisere folkegrupper i forbindelse med smittsomme sykdommer. Naturligvis skal man tenke gjennom hvor man ferdes og hva slags forholdsregler man skal ta. Men det er viktig å prøve å ta stilling til dette uavhengig av hvor man tror folk kommer fra, sier helsedirektøren.

Han påpeker at det lett kan skape stigmatisering når det blir lagt ned forbud for kinesere å reise inn i enkelte land. Tidligere har det kommet rapporter fra blant annet Italia, hvor folk har blitt oppfordret til å unngå kinesiske restauranter og butikker.

– Ikke vurder risiko ut fra utseende

Den italienske avisen La Repubblica har trykket et bilde som er tatt ved en kafé i Roma, av en plakat der det står «Ingen adgang for personer fra Kina».

– Viruset kan ramme alle, og det fungerer dårlig å vurdere risiko basert på utseende. Det kan like godt være en person med europeisk utseende som er smittet av viruset, sier Guldvog.

Han påpeker også at det er mange nordmenn som har asiatisk eller kinesisk utseende.

– Hvis du treffer på en som har kinesisk utseende i Norge, er det sannsynligvis stor sjanse for at de bor i Norge, og i hvert fall veldig liten sjanse for at de kommer fra Wuhan, hvor viruset har sitt arnested.