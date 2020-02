Operaen får refs for umerket Netflix-reklame

På operataket har Netflix plassert reklame for serien Rangarok i form av en massiv skulptur av Thors hammer. Den har Den Norske Opera og Ballett delt bilde av på sosiale medier onsdag, med teksten «Det er ikke helt klart hva som har skjedd på operataket i dag, men det kan se ut som vi har påkalt gudenes vrede».

Ifølge Aftenposten kritiserer Forbrukertilsynet Operaen for overtredelse av markedsføringslovens forbud mot skjult reklame.

– Formålet med det er at forbrukere enkelt og med en gang skal være klar over at de blir eksponert for reklame, fordi reklame påvirker vårt handlemønster, sier avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet, Tonje Hovde Skjelbostad.

Også andre har reagert.

Poster på sosiale medier som bidrar til å fremme salg av et produkt eller en tjeneste, skal merkes som annonse eller reklame.

Nettmagasinet Subjekt skriver at nyhetsredaktør i Minerva, Aksel Fridstrøm, mener reklamen svekker Operaens merkevare, mens tidligere operasjef, Per Boye Hansen, har én kommentar på Facebook.

– Pinlig!