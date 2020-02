Dagbladet: PST vurderer terrorangrep som sannsynlig

Det melder avisen mandag kveld.

Avisen skriver også at PST har like stor frykt for høyreekstremister som radikaliserte islamister.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) legger tirsdag fram sin årlige trusselvurdering.

I sin oppdatering i desember i fjor om trusselen fra høyreekstreme skrev PST at de vurderer det som «mulig» at det vil bli forsøkt gjennomført et høyreekstremt terrorangrep i Norge i 2020.

I fjorårets ordinære trusselvurdering vurderte PST det som «mulig» at ekstreme islamister ville forsøke å utføre terrorangrep her i landet. I vurderingen, som kom for ett år siden, skrev PST at det var «lite sannsynlig» at norske høyreekstreme ville forsøke å gjennomføre terrorangrep i 2019.

PST definerer bruken av ordet sannsynlig som at «det er grunn til å forvente». Ordet mulig betyr at «det er like sannsynlig som usannsynlig».