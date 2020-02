Mann dømt for å ha knekt nakken på katt

Mannen har gitt en uforbeholden tilståelse.

Hendelsen skjedde like før jul i 2018. Mattilsynet hadde kontakt med mannen like etter, men så gikk det fem måneder før tilsynet anmeldte saken. Det gikk ytterligere et halvt år før politiet foretok seg noe, ifølge tingrettens dom.

Som følge av den lange saksbehandlingstiden har mannen fått strafferabatt og dømmes til samfunnsstraff i stedet for ubetinget fengsel.