Petter Northug: Har forståelse for Aylars reaksjon

Mannen som er en av Norges største skistjerner, uttrykte forståelse for Aylar Lies negative reaksjon på omtalen av seg i biografien da han ga Oslo tingrett en ordknapp forklaring mandag formiddag.

Han hevdet han ikke hadde lest boka generelt, eller de få setningene som omhandlet hans forhold til den tidligere glamourmodellen spesielt, da «Min historie – Northug» ble gitt ut høsten 2018.

Tematikken i opplysningene som er sentrale for søksmålet Aylar Lie har anlagt mot ham, var ikke noe som opptok ham da de ble omtalt i magasinet Det Nye i 2012, hevdet han.

– Snadder for pressen

Aylar Lie og Petter Northug møtes i Oslo tingrett mandag. Lie krever 100.000 kroner etter å ha fått private opplysninger om seg gjengitt i biografien til skistjernen Petter Northug. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Den ble angivelig en del av biografien hans etter en angivelig ett minutts samtale med forfatteren Jonas Forsang om Det Nye-artikkelen.

– Det var ikke noe tema for meg at dette skulle bli en del av boka, hevdet han under utspørringen til Lies prosessfullmektig, advokat John Christian Elden.

Da det likevel ble det, var det sikkert «snadder for pressen», mente han.

– Når mediene får utdelt en sånn bok, er de ute etter å skrive ting som skaper overskrifter. Og det fikk de tydeligvis her. Men dette var ikke noe tema mellom meg og forlaget, sa Northug.

Skulle ikke vært nevnt

Heller ikke Forsang framholdt opplysningene som vesentlige for boka – snarere tvert imot. Han påpekte dessuten at Northug kun kommenterer Det Nye-intervjuet, hvor Lie kommer inn på deler av opplysningene som er formidlet i biografien, og ikke opplysningene som sådan.

– Hovedpoenget var å lage en inspirerende bok og gi innsideinformasjon om hvordan Petter jobbet, slik at man kunne bruke det i sitt eget liv, sa Forsang.

De omstridte opplysningene ble slettet fra senere opplag av boka, som følge av rent publisistiske vurderinger, ikke juridiske, ifølge forleggeren – men etter at Aylar Lie truet med å forfølge saker juridisk.

– De skulle aldri vært nevnt, sa han da han forklarte seg for retten.